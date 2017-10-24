Создание интернет-магазина под ключ на Opencart

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Закрыт18 заявок216 просмотров

Требуется создание интернет магазина под ключ с дальнейшей его поддержкой и продвижением в сети интернет.  Также важно сделать синхронизацию с сайтом поставщика. Поставщик дает все данные и API для синхронизации. Движок обязательно Opencart. Важно создание личного кабинета с возможностью установки разных скидок для разных групп покупателей. Также нужно создать email рассылку и сделать форму обратного звонка и онлайн общения с консультантом.  - Корректное отображение браузерами Chrome, Mozilla, Safari, Opera, Internet Explorer. Адаптивная верстка должна корректно отображаться на мобильных устройствах и планшетах (согласно базового адаптивного дизайна Opencart и нашего дизайна). К сайту планируем подключить Яндекс кассу. Надеюсь найти надежного исполнителя которому можно доверить поддержку и доработки сайта.

Opencart
8 лет назад
Magicseo
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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