Создание нового сайта-магазина

Описание: Магазин будет заниматься продажей товаров связанных с детейлингом машин, от оборудование до различных шампуней.Сайта будет ориентирован больше на специалистов, чем на простых обывателей. Конечно же больше мужская аудитория.

Тех.задание:

Создание основы сайта с категориями

Дизайн связанный с детейлингом

Простота покупки

Сайт ориентирован на израильского потребителя.

Домейн уже куплен и стоит на Shopify

Template взят какой-то бесплатный, никак не могу определиться с ним

Поддержка сайта RTL(right to left)

Обязательное присутствие блога

Остальные вопросы обсудим при тесном сотрудничестве. В дальнейшем хотим открыть сайт связанный с детейлинг-студией. Но это уже после.