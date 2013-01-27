Требуется создание сайта интернет-магазина на основе бесплатного шаблона

(НЕ ДЛЯ размещения и продвижения в сети).

Сайт, он же форма-заказа продукции, как для интернет-магазина, но не для размещения в сети.

Пользоваться сайтом должны только те, у кого есть ссылка на него или открыт к нему доступ.Требуется отработать много тех.моментов.

Тех.задание по запросу.