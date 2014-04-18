Создание шаблона для ocStore

Добрый день.

Мне необходимо создание шаблона для интернет магазина.

Недавно был найден фрилансер, который сделал практически все необходимое на своём сайте. И таинственно пропал? Логинов и паролей от него у меня нет (. К сожалению. На мои вопросы не отвечает. Сам дизайн который мне нужен http://lanister1.аквилон.com . Может это и шаблон даже какой то. + доработать мелочи на внутренних страницах меню по центру на главной, должно сворачиваться.

Спасибо.