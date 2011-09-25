Нужно сделать вывод изображений к вариантам характеристик. А также реализовать возможность выбора только одной из характеристик. К примеру єсть сайт мебели предоставляется возможность выбора материала покрытия кожа и ткань, кожа имеєть свой набор ...
Создание скрипта для импорта товара в Я. Маркет
Доброго времени.
Хотел бы сразу предупредить что бюджет ОЧЕНЬ ужат и выбор исполнителя будет основан в первую очередь на расценках.
Нужно создание YML , стоит WordPress с скриптом магазина WP e-Commerce, оплата по итогам принятия в Маркет.
Указывайте расценки СРАЗУ!
аська 494430057
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