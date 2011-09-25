Создание скрипта для импорта товара в Я. Маркет

Доброго времени.

Хотел бы сразу предупредить что бюджет ОЧЕНЬ ужат и выбор исполнителя будет основан в первую очередь на расценках.

Нужно создание YML , стоит WordPress с скриптом магазина WP e-Commerce, оплата по итогам принятия в Маркет.

Указывайте расценки СРАЗУ!

аська 494430057