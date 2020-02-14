Создать интернет-магазин на одностраничнике.

Донор [url=https://www.mytheresa.com/]https://www.mytheresa.com/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Одностраничник на конструкторе WordPress.
2. Сайт для примера http://www.camkids.ru/
3. Наполнение -примерно 20 единиц товара. Сделать возможность для дальнейшего самостоятельного добавления товара (фото, описание)
4. Онлайн оплаты нет.
5. Корзина, оформление товара на сайте, доставка, "оставить заявку".
6. Обратная связь по телефону и соц.сети (телеграм, инстаграм).
7. Предложить современный дизайн с учетом наших пожеланий (желательно использовать свои наработки, шаблоны, по тематике "дети: игрушки", чтобы не выйти за бюджет).
8. Поставить на хостинг "Джино" и привязать домен.
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