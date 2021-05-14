Создать интернет-магазин напольных покрытий.

Создать итернет-магазин напольных покрытий на 500 наименований.

1) Язык

Украинский и Русский

2) Структура

Структура подразумевает наличие следующих разделов:

·Главная страница

·Магазин

·О нас

·Наши работы

·Доставка

·Контакты

Подразделы раздела “Магазин”:

·Распродажа

·Паркетная доска

·Винил

·Ламинат

·Террасная доска

·Аксессуары

3) Детализация структуры

На главной странице будут находиться:

Хедер, содержащий:

·логотип,

·горизональное меню,

·описанние в разделе “Структура”,

·контактные телефоны,

·блок поиска по сайту.

Зона контента:

·слайдер, содержащий картинки из раздела “Наши работы” либо какой-то фиксированный набор картинок.

·Блок товаров (в виде плитки. Каждый товар содержит фото, название, цену. В случае

раздела “Распродажа” – старую (перечеркнутую) и новую цену.

Содержимое блока товаров:

﻿o Раздел контента, содержащий, предварительно, три товара (в ряд) из категории “Распродажа”

﻿o Раздел контента, содержащий три товара (в ряд) из категории “Топ продаж”

﻿o Раздел контента, содержащий три товара (в ряд) из категории “Новинки”

·Описание услуги по укладке ламината, паркета, винила (“замеры, монтаж”)

Футер:

·Продублированный список категорий товаров

·Гугл-карта с адресом магазина

·Раздел контактов

Иконка чата обратной связи с возможностью указать телефон, имейл и сообщение от

пользователя, а так же кнопкой. Должна пересылать сообщение пользователя на

конкретный имейл. Сама иконка чата должна быть привязана к правому нижнему углу

экрана и отображаться на всех страницах.

4) Содержимое разделов

·Главная страница: описание выше

·Магазин: непосредственно страница товаров с фильтрами, категориями

·О нас: краткое описание фирмы, с фотографиями, возможно видео

·Наши работы: примеры уложенного ламината, описанием, фотографиями

·Доставка: страница с описанием возможности доставки по Днепру и Украине

·Контакты: раздел с адресами, номерами телефонов, гугл-картой

5) Раздел “Магазин”

Главная страница магазина: Товары представлены в виде плитки. Каждая единица товара отображается в виде блока: фото, название, цена, наличие/отсуствие. При нажатии на товар должен осуществляться переход на страницу с детальным описанием товара.

Слева представлены фильтры по производителю, наличие/под заказ, типу покрытия, дизайну, цвету. Кроме того, необходим ползунок фильтра по цене.

Сверху, над товарами, необходима возможность выбора, как сортировать товар (по цене, по возрастанию/убыванию).

Страница товара: главная фотография, под ней несколко альтернативных фото, которые открыаются на весь экран при клике по ним. Название товара, артикул, описание. Цена, скидочная цена (если товар из

категории “Распродажа”). Таблица характеристик товара на примерно 10 параметров. Кнопка “Купить”. Кроме того, в футере страницы товара нужно отображать похожие товары.

Страницы корзины в традиционном виде не предусмотрено. Интернет-магазин носит скорее информационный характер. в привязке к материальной точке продажи. Кнопка “Купить”

должна вести на всплывающую форму обратной связи, в которой, в зависимости от

странцы, с которой эта форма вызвана, должен быть предзаполнен артикул. На

форме нужны поля с имейлом, номером телефона, сообщением от покупателя и кнопка

“Оформить предзаказ”, подразумевающая обратную связь.

6) SEO

Функционал Интерент магазина будет включать интеграцию модуля SEO-Pack, который позволит вносить Meta-данные (title,

description, key words) для всех страниц Интернет магазина.

Функционал Интернет магазина также будет предусматривать установку модуля ЧПУ (человеко-понятных url адресов), который

позволит отображать адрес ссылки на транслите.

7) Дизайн и технические характеристики

Сайт должен быть full-width (не блочком посредине с полями). В остальном дизайн на усмотрение исполнителя. Количество товаров около 500, тактчто большая производительность не требуется. Наличие мобильной версии в зависимости от цены вопроса (просьба узказывать стоимость и сроки с учетом и без учета мобильной версии).