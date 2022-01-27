Создать легкий интернет-магазин на WordPress

Есть интернет-магазин japanstyle27.ru на Битриксе. Вот что нужно сделать https://docs.google.com/document/d/1HU0utrx4nGtpYE7xWmabQEEuD6FaACvWzyxnYW7wx0Y/edit?usp=sharing Пишите сроки и стоимость Если какие-то вопросы, в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать не сложный сайт
как в этом примере:
1 в 1 / только блоки некоторые не нужны и в целом ровнее сделать
нужно сделать два таких сайта для двух моих клиентов
Сразу пишите в телеграм @cocoquali
Заказ будет / может быть выполнен через Weblancer
Я понимаю, что такой сайт это не две недели / оплату на сайте прям подключать не нужно
Срок: 3-4 дня на 1 сайт
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