Создать легкий интернет-магазин на WordPress

нужно создать не сложный сайт

как в этом примере:

https://damdam.co/

1 в 1 / только блоки некоторые не нужны и в целом ровнее сделать

нужно сделать два таких сайта для двух моих клиентов

Сразу пишите в телеграм @cocoquali

Заказ будет / может быть выполнен через Weblancer

Я понимаю, что такой сайт это не две недели / оплату на сайте прям подключать не нужно

Срок: 3-4 дня на 1 сайт