Создать легкий интернет-магазин на WordPress

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок1386 просмотров
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нужно создать не сложный сайт

как в этом примере:

https://damdam.co/

1 в 1 / только блоки некоторые не нужны и в целом ровнее сделать

нужно сделать два таких сайта для двух моих клиентов

Сразу пишите в телеграм @cocoquali

Заказ будет / может быть выполнен через Weblancer

Я понимаю, что такой сайт это не две недели / оплату на сайте прям подключать не нужно

Срок: 3-4 дня на 1 сайт 

WordPress
2 года назад
guest_16430166654124
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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