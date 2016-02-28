Создать несложный интернет-магазин

Здравствуйте,

нужен специалист, который сделает несложный интернет-магазин (относительно небольшое количество товарных позиций, БЕЗ подключения к платежным терминалам).

Страницы интернет-магазина уже сверстаны.

Но возможно нужно будет внести в верстку небольшие изменения.

Нужно прикрутить к уже сверстанным страницам какую-нибудь CMS для администрирования интернет-магазина - возможность изменения товарных позиций, описания товаров и т.д.

пожалуйста, пишите:

1. на какой CMS вы можете создать интернет-магазин.

2. ориентировочную стоимость и сроки разработки.

3. примеры интернет-магазинов, которые вы уже разрабатывали.

спасибо.