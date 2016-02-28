Создать несложный интернет-магазин

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Здравствуйте, 

нужен специалист, который сделает несложный интернет-магазин (относительно небольшое количество товарных позиций, БЕЗ подключения к платежным терминалам).

Страницы интернет-магазина уже сверстаны.

Но возможно нужно будет внести в верстку небольшие изменения.

Нужно прикрутить к уже сверстанным страницам какую-нибудь CMS для администрирования интернет-магазина - возможность изменения товарных позиций, описания товаров и т.д.

пожалуйста, пишите:

1. на какой CMS вы можете создать интернет-магазин. 

2. ориентировочную стоимость и сроки разработки. 

3. примеры интернет-магазинов, которые вы уже разрабатывали.

спасибо.

9 лет назад
stalker77
Геннадий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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