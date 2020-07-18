Создать онлайн магазин

Магазин, который использует Paypal, credit cards i Amazon pay, имеет shopping cart, систему скидок, user reviews, оптимизирован на one click checkout (как в Amazone),

имеет 6 товаров,

Сервис определяет диету, дает рекомендации по физическим упражнениям на основе ДНК Клиента.

Клиент должен закачать свой файл с ДНК, оплатить определенные рекомендации (их всего шесть).

Сервис обрабатывает этот файл, генерит набор рекомендаций (это уже есть, написано на С#)

Необходим онлайн магазин с платежными системами, логин, скидки.

Есть полуготовая система на NopCommerce, но готов перейти на другую.