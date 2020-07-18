Создать онлайн магазин

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Закрыт31 заявка3592 просмотра

Магазин, который использует Paypal, credit cards i Amazon pay, имеет shopping cart, систему скидок, user reviews, оптимизирован на one click checkout (как в Amazone),

имеет 6 товаров,

Сервис определяет диету, дает рекомендации по физическим упражнениям на основе ДНК Клиента.

Клиент должен закачать свой файл с ДНК, оплатить определенные рекомендации (их всего шесть).

Сервис обрабатывает этот файл, генерит набор рекомендаций (это уже есть, написано на С#)

Необходим онлайн магазин с платежными системами, логин, скидки.

Есть полуготовая система на NopCommerce, но готов перейти на другую.

5 лет назад
garry_iof
48 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Гоголи
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Манарбек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 отзывов
5 лет назад
Салов
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Дарья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Тойчибек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Асыл
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
94 отзыва
5 лет назад

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