Создать письмо для массовой рассылки по базе покупателей

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок125 просмотров

Необходимо создать письмо для массовой рассылки клиентам интернет-магазина и подписавшимся на новости. Что бы его можно было загрузить в сервис например dclite.ru, unisender, sendplus и др.

6 лет назад
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров