Есть сайт с 1 млн товаров. Нужно спарсить отзывы для товаров. Могу показать примеры сайтов, которые осуществляли данный парсинг, в целом можно спарсить отзывы с них. Нужен опытный человек, кто уже занимался парсингом отзывов.
Создать сайт + настроить CRM интеграцию
Нужен сайт кафе. На главной странице вверху блок с логотипом, кнопками соцсетей, адресом и телефоном и корзиной.
Меню горизонтальное с разделами: Меню, Доставка, Акции, Контакты
На главной под меню редактируемый блок с рекламной акцией: фон из картинки, текст.
Дальше горизонтальное меню с разделами: Пицца, Салаты, и т.д.
Дальше каталог товаров. На десктопе 4 карточки в ряд, в мобильной версии 1. Разделен заголовками типа «Пицца», «салаты», и т.д.
При скролле вниз меню с разделами Пицца, салаты и т. д. и кнопкой «Корзина» фиксируется в верхней части экрана.
При нажатии на нужный раздел, например, «Салаты», страница скроллится до нужного блока.
При нажатии на товар появляется карточка товара с фото, для пиццы есть возможность выбора размера (маленькая/стандартная/большая), небольшое текстовое описание и кнопка «Заказать», после клика по кнопке «Заказать» или по клику вне карточки, она закрывается.
Корзина:
товар попадает в корзину либо из маленькой карточки товара в каталоге (по клику на кнопку с ценой), либо из карточки, нужно показать пользователю, что товар добавлен (либо пульсацией самой кнопки «Корзина», либо сменой цвета кнопки. Рядом с иконкой должно меняться количество позиций.
При нажатии на кнопку «Корзина» открывается отдельная страница. Там всё отображается в 3 столбца:
товар
количество (+ и — чтобы менять)
цена
кнопка «удалить»
Идеально, если бы внизу ещё было 4-6 продуктов, которые всегда рекомендуются к заказу
Внизу поле для ввода промокодов и кнопка «Применить», после нажатия сумма заказа пересчитывается.
Ну и кнопка «Оформить заказ»
Нужна возможность быстро добавлять прокомоды на какие-то отдельные категории, например, -20% на любую пиццу, или -5% на большую пиццу Пепперони или на отдельные блюда.
Также нужна возможность работникам кафе отмечать недоступные для заказа товары, чтобы клиент не смог заказать то, чего нет в наличии.
После этого переходим на новую страницу, где нужно ввести адреc:
2 поля с выпадающими списками (1 из 4-5 населенных пунктов и 2 - улицы), и текстовые поля: дом, квартира, подъезд, этаж, код домофона, телефон, имя
Затем должна произойти проверка по условиям (доставляем ли мы туда или нет, минимальная сумма заказа для этой зоны). Если не проходит - показать ошибку.
Доставка сейчас или ко времени (две кнопки, при нажатии на "ко времени" открывается ещё два поля: дата (выбор из календаря) и время (время нужно ограничивать началом и концом работы кафе).
и выбрать способ оплаты:
онлайн на сайте
курьеру наличными
курьеру картой
кнопка «Оформить»
Клиент попадает на страницу «Спасибо за заказ», где указан номер заказа, перечислено всё, что заказано и сумма.
Заказ отправляется в CRM.
Должна быть возможность создавать текстовые страницы с шапкой, меню, текстовым блоком и подвалом.
Обязательно нужно иметь возможность редактировать любые блоки из CMS.
Ещё нужна возможность добавлять к заказу подарки (например, от 1000 рублей в заказ автоматически добавляется определённый товар).
Есть домен с установленным MODX и установленным шаблоном.
Заявки фрилансеров
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