Создать сайт + настроить CRM интеграцию

Нужен сайт кафе. На главной странице вверху блок с логотипом, кнопками соцсетей, адресом и телефоном и корзиной.

Меню горизонтальное с разделами: Меню, Доставка, Акции, Контакты

На главной под меню редактируемый блок с рекламной акцией: фон из картинки, текст.

Дальше горизонтальное меню с разделами: Пицца, Салаты, и т.д.

Дальше каталог товаров. На десктопе 4 карточки в ряд, в мобильной версии 1. Разделен заголовками типа «Пицца», «салаты», и т.д.

При скролле вниз меню с разделами Пицца, салаты и т. д. и кнопкой «Корзина» фиксируется в верхней части экрана.

При нажатии на нужный раздел, например, «Салаты», страница скроллится до нужного блока.

При нажатии на товар появляется карточка товара с фото, для пиццы есть возможность выбора размера (маленькая/стандартная/большая), небольшое текстовое описание и кнопка «Заказать», после клика по кнопке «Заказать» или по клику вне карточки, она закрывается.

Корзина:

товар попадает в корзину либо из маленькой карточки товара в каталоге (по клику на кнопку с ценой), либо из карточки, нужно показать пользователю, что товар добавлен (либо пульсацией самой кнопки «Корзина», либо сменой цвета кнопки. Рядом с иконкой должно меняться количество позиций.

При нажатии на кнопку «Корзина» открывается отдельная страница. Там всё отображается в 3 столбца:

товар

количество (+ и — чтобы менять)

цена

кнопка «удалить»

Идеально, если бы внизу ещё было 4-6 продуктов, которые всегда рекомендуются к заказу

Внизу поле для ввода промокодов и кнопка «Применить», после нажатия сумма заказа пересчитывается.

Ну и кнопка «Оформить заказ»

Нужна возможность быстро добавлять прокомоды на какие-то отдельные категории, например, -20% на любую пиццу, или -5% на большую пиццу Пепперони или на отдельные блюда.

Также нужна возможность работникам кафе отмечать недоступные для заказа товары, чтобы клиент не смог заказать то, чего нет в наличии.

После этого переходим на новую страницу, где нужно ввести адреc:

2 поля с выпадающими списками (1 из 4-5 населенных пунктов и 2 - улицы), и текстовые поля: дом, квартира, подъезд, этаж, код домофона, телефон, имя

Затем должна произойти проверка по условиям (доставляем ли мы туда или нет, минимальная сумма заказа для этой зоны). Если не проходит - показать ошибку.

Доставка сейчас или ко времени (две кнопки, при нажатии на "ко времени" открывается ещё два поля: дата (выбор из календаря) и время (время нужно ограничивать началом и концом работы кафе).

и выбрать способ оплаты:

онлайн на сайте

курьеру наличными

курьеру картой

кнопка «Оформить»

Клиент попадает на страницу «Спасибо за заказ», где указан номер заказа, перечислено всё, что заказано и сумма.

Заказ отправляется в CRM.

Должна быть возможность создавать текстовые страницы с шапкой, меню, текстовым блоком и подвалом.

Обязательно нужно иметь возможность редактировать любые блоки из CMS.

Ещё нужна возможность добавлять к заказу подарки (например, от 1000 рублей в заказ автоматически добавляется определённый товар).

Есть домен с установленным MODX и установленным шаблоном.