Спец: интернет магазин на Magento + долгосрочная поддержка. Удаленка.

Ищется спец на удаленке по Magento на создание интернет-магазина и долгосрочное сотрудничество.

Требования к кандидатам:

минимум 3-5 интернет-магазинов на мадженте;

возможно студия (но с прямым контактом с программистом через скайп);

"жадные" до проекта, а не ваш сайт 10й в очереди. Первый месяц фул-тайм работа;

готовность обучать бэк-офису и поддерживать проект длительное время

Краткое ТЗ ниже, полное в разработке. В любом случае объем первого этапа (~15-20 раб. дней) будет примерно такой:

Готовая тема: http://newsmartwave.net/magento/porto/index.php/demo5_en/

1. Настройка сервера

2. Развертывание темы

3. Полная русификация темы (но не российская сборка)

4. Настройка импорта товара на основе предоставляемой выгрузки http://p5s.ru/e-commerce/feed/#insales полная + остатки и цены. Есть возможность получить от поставщика персональную выгрузку под проект.

5. Кастомизация

a. Верхнее меню, левое меню

b. Оплата: онлайн http://www.platron.ru/info/tech/ (модуль)

c. Доставка: самовывоз, курьер, почта россии, пикпоинт (модуль)

d. Оформление заказа.

Полное тех.задание обсуждается с конкретным исполнителем, так как некоторые вещи в мадженте для меня не совсем прозрачны и требуется объяснения (как можно, как нельзя, как лучше и т.д)

В конце первого этапа должен быть работающий магазин(товар, заказ, оплата, доставка) с полным функционалом указанной темы, русифицирован (фрон, бэк, письма).

Далее поддержка и развитие магазина.

Цена разработки $1000+

Стоимость поддержки - почасовая оплата