Есть интернет-магазин на старой Virtuemart 1.7. В админ-панели магазина при редактировании и создании новой категории, нету возможности прописывать отдельно мета-таги Description и Keywords. На данный момент Description автоматически ...
Спец: интернет магазин на Magento + долгосрочная поддержка. Удаленка.
Ищется спец на удаленке по Magento на создание интернет-магазина и долгосрочное сотрудничество.
Требования к кандидатам:
минимум 3-5 интернет-магазинов на мадженте;
возможно студия (но с прямым контактом с программистом через скайп);
"жадные" до проекта, а не ваш сайт 10й в очереди. Первый месяц фул-тайм работа;
готовность обучать бэк-офису и поддерживать проект длительное время
Краткое ТЗ ниже, полное в разработке. В любом случае объем первого этапа (~15-20 раб. дней) будет примерно такой:
Готовая тема: http://newsmartwave.net/magento/porto/index.php/demo5_en/
1. Настройка сервера
2. Развертывание темы
3. Полная русификация темы (но не российская сборка)
4. Настройка импорта товара на основе предоставляемой выгрузки http://p5s.ru/e-commerce/feed/#insales полная + остатки и цены. Есть возможность получить от поставщика персональную выгрузку под проект.
5. Кастомизация
a. Верхнее меню, левое меню
b. Оплата: онлайн http://www.platron.ru/info/tech/ (модуль)
c. Доставка: самовывоз, курьер, почта россии, пикпоинт (модуль)
d. Оформление заказа.
Полное тех.задание обсуждается с конкретным исполнителем, так как некоторые вещи в мадженте для меня не совсем прозрачны и требуется объяснения (как можно, как нельзя, как лучше и т.д)
В конце первого этапа должен быть работающий магазин(товар, заказ, оплата, доставка) с полным функционалом указанной темы, русифицирован (фрон, бэк, письма).
Далее поддержка и развитие магазина.
Цена разработки $1000+
Стоимость поддержки - почасовая оплата
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