Страница печати на странице корзины.

Нужно настроить страницу печати на странице корзины.

Настроить нужно на двух сайтах (написаны они на одном движке, скрипт корзины тот же).

На одном из сайтов страница печати есть, но работает она не так, как следует.

То есть, на странице печати отображается список товаров, цена, общая стоимость, но данные из некоторых полей на страницу печати не отправляются. Может быть причина в том, что поля эти не активны.

Стоимость всей работы оцениваю в 1000 рублей.