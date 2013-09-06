Строительный интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок237 просмотров
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Нужно заполнить интернет магазин строительных материалов.

1) Поставить движок на домен

2) Настроить шаблон open cart (bigshop)

3) Заполнить несколько позиций

4) Главную страницу переверстать. надо будет вставить просчет стоимости дома на главной(скрипт есть)

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10 лет назад
Kingdom
Андрей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$100
5 дней
Заказчик совершенно неадекватный = КИДАЛА. обо всем договорились, я проект сделал, все хотелки выполнил и когда дело дошло до оплаты началась "кормежка", то директор у него занят, то работы много, потом сказал что оплата будет вечером и с тех пор неделю в скайпе игнорит, хотя онлайн регулярно появляется. короче оплаты так и не получил.
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