Строительный интернет магазин

Заказчик совершенно неадекватный = КИДАЛА. обо всем договорились, я проект сделал, все хотелки выполнил и когда дело дошло до оплаты началась "кормежка", то директор у него занят, то работы много, потом сказал что оплата будет вечером и с тех пор неделю в скайпе игнорит, хотя онлайн регулярно появляется. короче оплаты так и не получил.