Створення розширеного інтернет - магазину для Мам

Надеюсь мой отзыв будет полезным таким, как я, которые раньше никогда не пользовались услугами фрилансеров, потому что в принципе находил всех необходимых людей в том городе где сам находился. Но раньше я еще никогда не заказывал сайтов, потому обратился к знакомому, который работает в компании где делают такую работу, думал буду заказывать у него свой интернет магазин, но после того, как он мне сказал ценник, а именно приблизительно 15 000 долларов, я спросил его, как мне быть, потому что у меня нет таких бюджетов только на сайт, он мне посоветовал сайт Weblancer, но сказал аккуратно выбирать человека с которым буду работать (я прочитал советы в интернете, как выбирать фрилансера, если вы это делаете впервые и вам советую), также я обращался в одну киевскую компанию, где мне сказали 3 месяцы и 6 тысячи долларов, тоже не мой ценник, потому я и оставил заявку с приблизительным (как оказался потом далеким от реальности) техническим заданием, цену не указывал, надеялся что предложат ниже, чем я ожидал, подождав пару дней я начал внимательно изучать все заявки которые пришли на мое объявление, цены были разными, но так, как раньше я никогда не видел этого сайта и не знал кто здесь зарегистрирован и кто как работает, я был очень осторожным, доверия честно говоря никто не вызывал, даже сам сайт Weblancer, думал, что это все обман.)) Но так, как вариантов у меня не было, пересмотрел все заявки, выбрал 2 человека, один парень который предложил 1500-2000$, а другой человек это как раз Серафима, переговорив с двумя, мы долго советовались кого выбрать, потому что первый вариант был в почти 2 разы дешевле, но по рейтингу он был ниже, и работ с отзывами у него тоже было в разы меньше, а Серафима после разговора вызывала впечатление профессионала, правда цену назвала тоже больше, чем я мог собе позволить (честно я ожидал сделать сайт за 2 000$, но это было еще до того, как я начал узнавать цены) )) я выходил с того что у меня есть. Кого выбрать? Более дешевый вариант, но с меньшим опытом, или более дорогой, но с потенциально более профессиональным подходом, и я выбрал Серафиму и не жалею, при том, что повторно разговаривая объяснил, что предложенная ею сумма была великоватой и она согласилась на мой вариант 3000$ (хотя он был значительно меньшим), потому за это отдельное спасибо Серафиме! По срокам я понимал, что работа не быстрая, потому сам не спешил и никого не подгонял, единственное за что я переживал, что раньше работал с людьми в одном помещении и мог видеть, как они работают, как они это делают и корректировать в случае необходимости, а здесь я заказал работу и не знаю кто что делает, сначала это вызывало волнение, всякое думал, а может я заплатил, а они ничего не делают)), но со временем я увидел, что сайт делается, постоянно что-то добавлялось, менялось, без моего участия. Важно отметить, что Серафима подключила еще одного человека - Алексея, который тоже делал большое количество работы, а когда возникали какие-то вопросы, ответы были конкретны по теме и быстро, благодарю Алексея за проделанную работу! Хоть в техническом задании, которое я сложил не зная всех моментов, было меньше заданий, во время работы, Серафима выполняла все, что я хотел, и без всяких нюансов, за это тоже большое спасибо! Было пару раз, что Серафима что-то сделала, но я видел то иным, просил все переделать, она все переделывала, а потом выходило хуже)) и мы возвращали ее вариант, потому советую прислушиваться к ее советам, она действительно знает, что делает! Обычно я вносил свои правки и они выполнялись, я не переживал что чего-то не сделается! Вывод: сотрудничеством мы очень довольны, сайт выглядит красиво, все так, как мы представляли, Благодарю Серафиму и Алексея! Ето люди которых я могу посоветовать друзьям! У меня еще не раз будут возникать потребности в сайтах, дополнениях и все, что касается этой темы, и я знаю к кому обращаться!