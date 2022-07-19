Необходимо обновить товары в каталоге интернет-магазина bptrade.by из Excel файла, учитывая изменения в структуре категорий и кодах товаров. Обеспечить корректную загрузку изображений, устранение дублей и настройку редиректов для старых URL. Важно сохранить работоспособность сайта и минимальные потери по SEO.