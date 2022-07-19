Створити інтернет магазин по зразку під Ключ

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Закрытнет заявок81 просмотр

https://gepur.com/

https://yuliyamagdych.com/

Створити такий самий інтернет магазин, як два верхніх зразка.

Мови українська, англійська

Фото, відео товару

Кошик

Декілька товарів в кошик

Оплата: банківські карти, PayPal , різне. що оплата з закордону теж була в гривнях і в валюті

Покупка і оплата моментально, а не : ми Вам перезвоним

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Вибір по моделям, кольорам, розмірам

Порівняння товарів

Відгуки

Авторизація через соц мережі ?

Долучення з соцмереж

Дуже добре працююча мобільна версія також

Оптимізація , домен, хост, все під ключ

Після технічна підтримка.

3 года назад
TetyanaPL
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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