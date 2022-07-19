Розробка нового інтернет-магазину за зразками. Сайт має бути двомовним (українська, англійська) з можливістю онлайн-оплати, кошиком, функціями вибору та порівняння товарів. Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та зручна адмін-панель. Підключення соціальних мереж та технічна підтримка можливі.
Створити інтернет магазин по зразку під Ключ
Створити такий самий інтернет магазин, як два верхніх зразка.
Мови українська, англійська
Фото, відео товару
Кошик
Декілька товарів в кошик
Оплата: банківські карти, PayPal , різне. що оплата з закордону теж була в гривнях і в валюті
Покупка і оплата моментально, а не : ми Вам перезвоним
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Вибір по моделям, кольорам, розмірам
Порівняння товарів
Відгуки
Авторизація через соц мережі ?
Долучення з соцмереж
Дуже добре працююча мобільна версія також
Оптимізація , домен, хост, все під ключ
Після технічна підтримка.
Заявки фрилансеров
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