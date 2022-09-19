Требуется обновить интернет-магазин carengineering.ru с версии OpenCart 1.5.4.1.2 до последней версии, а также перейти на актуальную версию PHP. Работы будут проводиться на тестовом сервере. Необходимо уточнить сроки и стоимость выполнения задачи. Оплата возможна через карту РФ, Webmoney USD или криптовалюту USDT Tether TRC20.
Створити інтернет магазин електротоварів
Добрий день.
Потрібно створити сайт ( інтернет - магазин ) .Сфера діяльності електро товари : світильники , люстри, розетки і т. д )
Потрібно створити сайт з нуля та запустити його в роботу .
Товари можна загрузити з Пром , або з XLS , XLSX
Можливо потрібне заповнення товарів з написанням пошукових слів та SEO
Цікавлять варіанти по бюджету та ваші пропозиції .
В терміні не обмежені .
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