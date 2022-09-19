Створити інтернет магазин електротоварів

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Закрыт18 заявок342 просмотра

Добрий день.

Потрібно створити сайт ( інтернет - магазин ) .Сфера діяльності електро товари : світильники , люстри, розетки і т. д )

Потрібно створити сайт з нуля та запустити його в роботу . 

Товари можна загрузити з Пром , або з XLS , XLSX

Можливо потрібне заповнення товарів з написанням пошукових слів та SEO 

Цікавлять варіанти по бюджету та ваші пропозиції . 

В терміні не обмежені . 

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