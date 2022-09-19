Необходимо разработать простой интернет-магазин на WordPress для продажи мёда с 20-30 товарами. Дизайн должен быть в светлых или темных тонах, с легким и понятным шаблоном для изменения оформления. Включает платёжный модуль для оплаты в евро через карточку. Структура: главная страница с горизонтальной рекламой, меню с разделами 'главная', 'магазин', 'о нас', 'контакты', а также модуль с картой в контактах.