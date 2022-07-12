Требуется разработать интернет-магазин на платформе Shopify для японского бренда косметики по уходу за кожей. Дизайн должен быть простым и удобным для пользователей. В линейке 5 продуктов, с возможностью расширения до 10 в будущем. Подробный бриф предоставлен в приложении.