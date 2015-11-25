Связать 1с базу с интернет магазином на opencart 2.0

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки101 просмотр
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Есть 1с, есть интернет магазин с калькулятором определенных типов товаров. необходимо все связать.

Работа по контенту должна осуществляться в 1с, с обновлением на сайте.

OpenCart
8 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
seocit
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$355
12 дней
Алексей прекрасно справился с задачей за адекватную цену. Проявлял инициативу в решении смежных задач. Всегда на связи, что очень радует. Качество исполнения на высоте. Все работает так, как и задумывали. Сейчас планируем дальше развивать базу 1с вместе с Алексеем. Рекомендую!!
Приятное сотрудничество. Четко поставленные задачи, всегда готов к диалогу. С оплатой и связью никаких проблем.