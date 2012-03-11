Связка 1С + ЯндексМаркет + joomla + virtuemart

$500
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Имеется

база 1С Торговля и склад

сайт на joomla+virtuemart

Требуется настроить выгрузку товаров в сайт и в яндекс маркет.

Так же рассмотрю варианты по смене движка сайта, если есть уже готовые наработки.

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
cadkiel
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$400
5 дней