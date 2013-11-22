Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.
Taobao API
Срочно требуется IT разработчик, программист для создания русско язычной версии сайта taobao.com на подобии rutaobao.com, vivatao.com на базе API привязки.
Специалистов не имеющих опыта в создании или начинающих просьба не беспокоить.
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