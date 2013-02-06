Требуется консультирование по выбору CMS

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок122 просмотра
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Требуется консультирование по выбору CMS для интернет-магазина.

Есть готовое ТЗ и эскизы страниц - вышлю по запросу.

Выбор стоит между:

Opencart

Drupal

Magento

PrestaShop

MODX Revolution

Shop-Script WebAsyst

Ищу специалиста со знаниями по вышеперечисленным CMS

Хотелось бы услышать вашу цену

11 лет назад
arel
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад