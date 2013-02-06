Нужно обновить версию магазина Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1. Если что-то требует настройки, то настроить. Все данные (категории, товары и т.д.) должны сохраниться. В итоге должен быть полностью функционирующий интернет-магазин. http://irisinka.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется консультирование по выбору CMS для интернет-магазина.
Есть готовое ТЗ и эскизы страниц - вышлю по запросу.
Выбор стоит между:
Opencart
Drupal
Magento
PrestaShop
MODX Revolution
Shop-Script WebAsyst
Ищу специалиста со знаниями по вышеперечисленным CMS
Хотелось бы услышать вашу цену
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