Требуется создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен30 заявок361 просмотр
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Интернет-магазин, с системой ручной забивки товаров, новостной лентой, корзиной и системой регистрации пользователей, системой сравнения товаров и статистикой покупок.

Оформление - минималистичное. Возможно использовать уже имеющиеся cms для магазинов.

Рассмотрим предложения с приблизительной стоимостью и образцами работ.

13 лет назад
pre-press
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена. всё хорошо.
Спасибо за работу!
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