Требуется установка аккордеон меню для virtuemart 2

Используется шаблон - http://demo.gavick.com/joomla25/storefront/

Сами пробовали установить аккордеон меню от компании offlajn.com

Установка проходит нормально, но при попытке открыть модуль в админке, открываются неполноценные настройки модуля на белом фоне, без оболочки самой joomla.

Просьба разобраться и установить. Если не получится offlajn, можно установить и любой другой аккордеон или drop меню.

Желательно чтоб около категории отображалось ко-во товаров.