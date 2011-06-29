ТЗ на модернизацию Интернет-магазина

Необходимо доработать движок ShopScript для работы нескольких магазинов. Вкратце ТЗ: 1. Сделать возможность вносить уникальные данные товара на всех сайтах, если данные для конкретного товара на конкретном сайте не определены, то выводить название из общей БД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует сайт с интернет-магазином.
Текущая функциональность, пользовательский интерфейс интернет-магазина не устраивают владельца сайта.
Необходимо, взаимодействуя с Заказчиком и его представителями, написать Техническое задание на модернизацию интернет-магазина автозапчастей.
Требования к ТЗ:
- полнота и понятность изложения;
- правильное применение технических терминов;
Требования к исполнителю:
-способность к правильной технической интерпретации волеизъявления заказчика :о)
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