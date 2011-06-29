ТЗ на модернизацию Интернет-магазина

$100
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Существует сайт с интернет-магазином.

www.sibal-auto.ru

Текущая функциональность, пользовательский интерфейс интернет-магазина не устраивают владельца сайта.

Необходимо, взаимодействуя с Заказчиком и его представителями, написать Техническое задание на модернизацию интернет-магазина автозапчастей.

Требования к ТЗ:

- полнота и понятность изложения;

- правильное применение технических терминов;

Требования к исполнителю:

-способность к правильной технической интерпретации волеизъявления заказчика :о)

12 лет назад
ankudin-off
Евгений 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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