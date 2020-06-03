Ускорить сайт на вордпрессе

Приветствую!

Задание только для опытных в ускорении сайтов на вордпрессе!

Нужно ускорить интернет-магазин на WordPress Woocommerce Elementor

Желаемые показатели на PageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Желаемые показатели:

Для мобильных-89

Для компьютеров-90

Сейчас у магазина показатели такие:

https://1ce.org/1#Hyl5RXUhU

https://1ce.org/1#S12nRQL2L

Исполнителю отправлю ссылку на сайт который нужно ускорить. Так же по окончанию задания нужно поэтапно расписать за счёт каких действий и изменений были достигнуты показатели. Бюджет 1000 руб.

Если не робот то пишите в начале заявки ответ на пример 10*10=?