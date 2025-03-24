Наша компания Mira Comp ищет веб-разработчика для создания интернет-магазина проекторов и аксессуаров. Необходим сайт с адаптивным дизайном, удобным каталогом, фильтрацией и интеграцией с CRM и платежными системами. Требуется опыт работы с e-commerce от 2 лет и навыки SEO-оптимизации. Платформа: 1С-Битрикс, WordPress, OpenCart или другие. Присылайте портфолио и стоимость реализации.