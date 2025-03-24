Требуется разработка интернет-магазина с фронтендом на Vue 3/Nuxt/TailwindCSS и бэкендом на Laravel/PHP/SQLite. Проект включает создание полного дизайна и функционала до полной готовности. Техническое задание будет предоставлено после обсуждения.
Установить и настроить интернет магазин на WooCommerce
Приветствую,
Требуется установить и настроить интернет магазин на WooCommerce для работы на основе этого шаблона https://demo.templatemonster.com/demo/323252.html?_gl=1*pqwxd9*_gcl_au*Nzk5MjUxOTEuMTc0MzA3MDM1MQ..*_ga*MjAxMTAzNTcxNy4xNzAxNjk2NDQz*_ga_FTPYEGT5LY*MTc0MzU4NTYwOC43OC4wLjE3NDM1ODU2MDguNjAuMC4w
Два языка - немецкий и русский.
Количество товаров ~200, нужно настроить все категории и фильтры, иными ловами полностью подготовить магазин для работы.
Сроков нет.
Оставляйте заявки с ценой.
Заявки фрилансеров
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