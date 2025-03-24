Установить и настроить интернет магазин на WooCommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок312 просмотров

Приветствую,

Требуется установить и настроить интернет магазин на WooCommerce для работы на основе этого шаблона https://demo.templatemonster.com/demo/323252.html?_gl=1*pqwxd9*_gcl_au*Nzk5MjUxOTEuMTc0MzA3MDM1MQ..*_ga*MjAxMTAzNTcxNy4xNzAxNjk2NDQz*_ga_FTPYEGT5LY*MTc0MzU4NTYwOC43OC4wLjE3NDM1ODU2MDguNjAuMC4w

Два языка - немецкий и русский.

Количество товаров ~200, нужно настроить все категории и фильтры, иными ловами полностью подготовить магазин для работы.

Сроков нет.

Оставляйте заявки с ценой.

WooCommerceНастройка плагиновСоздание интернет-магазинов
месяц назад
guest_1727691217476
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