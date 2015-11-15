Установить шаблон и настроить его по аналогии

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка125 просмотров
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Необходимо поставить шаблон, похожий на http://outmaxshop.ru/ и добавить возможность выбора кроссовок по размеру. оформить корзину.

8 лет назад
D_Martinov
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок! Исполнитель хорошо разбирается в движке, воплотил весь необходимый нам функционал! Спасибо. Будем продолжать дальнейшее сотрудничество.
Все гуд. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую как заказчика.