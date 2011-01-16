Верcтка на Shop Script Lego Edition

Здравствуйте. Периодически есть нужда в человеке по верстке макетов под Shop Script Free Lego Edition или Webasyst.

Система очень проста и все делается по аналогии, приветствуется возможность дорабатывать этот скрипт.

Пишите свои цены за верстку 1 макета под этот шоп в icq

Макеты тоже там покажу примерные.