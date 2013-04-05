Верстка макетов

$665
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка62 просмотра

Надо сверстать макеты в соответствии с ТЗ и осуществить правки, которые в ТЗ описаны.

12 лет назад
anuarov
Митя 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

intlab
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$665
10 дней

Заявки фрилансеров

intlab
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад