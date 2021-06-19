Выполнить работы по ТЗ

$130
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Закрытнет заявок93 просмотра

Необходимо выполнить работы указанные в файле. Зелёным маркером отмечены уже реализованные, их делать не нужно кроме 6 пункта (табы готовы, необходимо их упорядочить как в ТЗ), 4 пункт делать не нужно.

После работ сайт не должен по указанным пунктам выдавать ошибок. Мобильная версия сайта должна оставаться рабочей.

4 года назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров