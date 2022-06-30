Требуется добавить или изменить шаблон накладной для печати в системе Битрикс. Шаблон должен автоматически заполнять реквизиты клиента и список купленных товаров, разделы 2 и 3 не заполняются. Образец накладной прикреплен для ориентирования.
Виправити помилку фіда магазин Shopify з розблокуванням аккаунту GMC
Доброго дня!
Є магазин на Shopify з двома товарами. В MGC видає помилку коду GTIN. Товар дві старі відеокамери SONY DCR-DVD308E та PANASONIC SDR-H40EE-S. Перепробував різні коди, але все одно видає помилку та заблокували аккаунт Google Merchant Center. Ще була помилка з country. Треба виправити.
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