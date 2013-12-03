В существующий шаблон нужно: 1. Поменять расположение товара. 2. Вставить сортировку по категориям товара. сайт: cablestore.kz Сумма и сроки. Спасибо!
Вывести меню категорий на Opencart
Помогите вывести верхнее меню с категориями на сайте http://designcards.zz.mu/
Я в Opencart новичок, поэтому решить проблему самостоятельно не могу, надо чтобы кто-то объяснил. Пробовала модуль http://opencartforum.ru/files/file/402-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81-jquery/
Почему-то не работает(((
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