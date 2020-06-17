Внедрить верстку в интернет-магазин на битриксе

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Закрыт13 заявок904 просмотра

Нужно внедрить верстку для интернет-магазина на битриксе.Верстка адаптивная.

Страницы: главная, страница каталога, страница товара, корзина с оформлением заказа, страница избранного, результатов поиска, статичные информационные страницы, авторизация/регистрация/восст.пароля - в целом все страницы ИМ с попапами, ховерами и тд.

Важно! Обязателен опыт работы с битриксом и глубокое знание платформы. При выполнении задач необходимо будет максимально использовать штатный функционал.

Загрузка - можно фултайм на 3-4 недели. Можно составить график на несколько часов в сутки.

От вас нужно портфолио.

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UliaUla
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