Необходимо изготовить элементарный магазин по продаже телефонов. 1. Создать на стандартном скрипте магазин, простой минималистический дизайн. 2. Наполнить товарами (скопировать информацию с другого сайта). 3. Подобрать и зарегистрировать доменное имя. ...
Внесение правок в VamShop
В прикрепленнем файле ТЗ.
От Вас стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется: интернет-магазин, работающий на платформе InSales (тема Hi-Tech): http://steklopodem.ru/ Требуется: 1. Доработать шаблон интернет-магазина на платформе InSales (платформу оставляем), дополнив его т.н. продающими триггерами: - ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо обновить версию движка с 1.4.4.0 до версии 1.5.3 от вас цена и сроки. В магазине 500 товаров всего. И еще просьба: Московских цен не предлагать. ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно на основе готового (на ваш выбор (для вашего удобства)) движка допилить интернет магазин (http://jady-vine.com) по нашим "тараканам". От вас : ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Есть HTML верстка страниц: Главная, Корзина, Страница товара, Поиск товара, Личный кабинет и соответственно PSD макет. Требуется разработать шаблон для "Joomla 2.5.7 + VirtueMart 2.0.12b" по ТЗ. Возможно договоримся на ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать интернет магазин на opencart, цветовую схему такую же как здесь - http://nkarto.bget.ru/index.phpИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Требуется доработать магазин на движке PrestaShop. 1. Доделать отправку письма пользователю и администратору при заказе. 2. Оптимизировать сайт для мобильных устройств. Сайт: http://makeupsale.ru Жду ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт - аэросистема.рф ТЗ в приложении Срок 2 дня Бюджет 2000 руб СБРИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать шаблон (есть psd) для Битрикс, а также создать модель данных (поля) для интернет магазина.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад