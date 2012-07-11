Внести изменения в цене, VirtueMart

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Есть рус Joomla 1.5.26

Требуется специалист по VirtueMart что бы внести изменения в цене.

Высвечиваться должна розничная цена, под ней кнопка с надписью "купить с 20% скидкой"

При оформлении заказа клиент видит розничную цену, скидку и цену с учетом скидки.

Пример можно увидеть здесь: http://www.coral-club.org/index.php?route=product/product&path=1&product_id=1199

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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