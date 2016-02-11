WooComerce переделать процедуру оплаты

Доброго времени суток. Необходимо создать интернет магазин. Есть домен. нужно перенести на подобранный хостинг. Дизайн яркий/детский. Платформа обсуждается, но простая в управлении. Наполнение не нужно. Наполним сами. Портфолио приветствуется. Бюджет минимален.