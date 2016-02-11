WooComerce переделать процедуру оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка158 просмотров

Прикрепляю три изображения, нужно чтоб средняя страница пропускалась

9 лет назад
rotting
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программист по Opencart

    Доброго! Есть интернет магазин на Opencart  http://kupimatras.by/ , периодически возникает необходимость во внесении корректировок и исправлении ошибок. Сейчас на сайте слетела отправка информации о заказе на почту заказчика. + вылазит ошибка PHP Fatal ...

    OpencartPHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин детской одежды

    Доброго времени суток. Необходимо создать интернет магазин. Есть домен. нужно перенести на подобранный хостинг. Дизайн яркий/детский. Платформа обсуждается, но простая в управлении. Наполнение не нужно. Наполним сами. Портфолио приветствуется. Бюджет минимален.

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интернет-магазин бытовой техники

    $8

    Надо создать интернет-магазин бытовой техники. Систему управления  интернет-магазином можете предложить сами. Дизайн должен быть в светлых томах.  Все подробности и описание разделов сайта с определёнными требованиями  к проекту, в прилагаемом файле.

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужно сделать интернет-магазин.  Из требований - админка на французском языке. Предложите расценки и варианты доп-функционала, который бывает обычно в интернет-магазинах

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать интернет магазин на OpenCart 1.5

    Требуется доработать интернет магазин товаров на CMS OpenCart (версия, 1.5+, не 2-ойка)  для связи со мной – поправить верстку (конкретно, съезжает адаптив в некоторых моментах);  – поправить вывод ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад