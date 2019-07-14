Загрузить товары из Инфопредприятие в Вордпресс

Есть программа складского учета Инфопредприятие, на нее нет плагинов И так далее для Wordpress. Задача раз в 2-3 дня выгружать из нее остатки и заливать на сайт.

Есть идея делать это через МойСклад. То есть выгружать из Инфопредприятия файл, заливать его в МойСклад а МойСклад синхронизировать с Wordpress. Из ифнопредпрития выгружается файл формата dbf или pak. при попытке сконвертировать DBF в xls чтобы залить в мой склад - какие-то крокозябры.

Вобщем нужно наладить процесс импорта товаров из Инфопредприятия в Wordpress. Может обходным путем и не нужно идти