Загрузить товары из Инфопредприятие в Вордпресс

$20
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Закрыт3 заявки134 просмотра

Есть программа складского учета Инфопредприятие, на нее нет плагинов И так далее для Wordpress. Задача раз в 2-3 дня выгружать из нее остатки и заливать на сайт.

Есть идея делать это через МойСклад. То есть выгружать из Инфопредприятия файл, заливать его в МойСклад а МойСклад синхронизировать с Wordpress. Из ифнопредпрития выгружается файл формата dbf или  pak. при попытке сконвертировать  DBF в xls чтобы залить в мой склад - какие-то крокозябры. 

Вобщем нужно наладить процесс импорта товаров из Инфопредприятия в Wordpress. Может обходным путем и не нужно идти 

WordPress
6 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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