Необходимо содать сайт интернет-магазина для продажи видеокурсов и треннингов, а так же его раскрутка и продвижение.
Загрузить товары из Инфопредприятие в Вордпресс
Есть программа складского учета Инфопредприятие, на нее нет плагинов И так далее для Wordpress. Задача раз в 2-3 дня выгружать из нее остатки и заливать на сайт.
Есть идея делать это через МойСклад. То есть выгружать из Инфопредприятия файл, заливать его в МойСклад а МойСклад синхронизировать с Wordpress. Из ифнопредпрития выгружается файл формата dbf или pak. при попытке сконвертировать DBF в xls чтобы залить в мой склад - какие-то крокозябры.
Вобщем нужно наладить процесс импорта товаров из Инфопредприятия в Wordpress. Может обходным путем и не нужно идти
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать он-лайн кинотеатр, где -каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео. -у клиента сохраняется история покупок -есть поиск по тегам -видео защищено ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать интеграцию OpenCart с 1С, чтобы на сайт выгружались товары, характеристики, описания, цены, изображения, остатки. В общем стандартный набор, если есть готовые модули то можно с помощью них. OpenCart Version ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать минимально работающую версию магазина. Основа магазина стандартная - имеем однотипный товар (для примера "кубики") и его данные: фото, цена, кол-во, категория, описание и возможность редактирования этих полей. Вся особенность при покупке, это похоже ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка под ключ шаблона магазина на OpenCart задание в приложение Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен хороший программист ,сколько стоит ,в каких сроках будет сделан проект, хотелось бы больше узнать об маркетплейсе. Пишите , жду заявок.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимы доработки сайта на opencart. В кратце: 1. Изменить алгоритм формирования окончательной стоимости заказа 2. Исправить баг с локализацией (в корзине слетает перевод при смене языков) ПО: CMS: ocStore ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Требуется нарисовать дизайн интернет магазина, в светлых тонах с блоками товара и карточкой товара. Просьба писать тем у кого есть опытИнтернет-магазины13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно адаптировать магазин http://goods-express.ru на opencart под мобильные устройства.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу программиста для доработки интернет магазина на opencart Version 2.3.0.2 (rs.7) Задача 1 Внесение цен на товар без использования конвертера валют,цена за товар(опцию/размер/выбороформления) во всех валютах выставляется вручную(грн, долл США, евро). ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад