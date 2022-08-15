Захист від спам замовлень Тільда

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Закрыт1 заявка234 просмотра

Доброго дня!Приходить дуже багато замовлень від ботів. Приходять вони тільки з реклами у Фейсбук. Є реклама - є замовлення від ботів. Вимкнули її замовлень немає. Ні від ботів ні від людей.Поки відсоток таких замовлень був до 10% це якся мало хвилювало, але останнім часом це майже 50%.І так, фейсбук адс бачить такі замовлення як конверсії. Як наслідок статистика крива і не ясно як на все це реагує піксель.Чи є якісь рішення цієї проблеми?

3 года назад
guest_16606429282743
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ростислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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