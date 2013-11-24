Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде. Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с ...
Закончить интернет-магазин
нужно с одного сайта перекинуть товары на мой сайт.
настроить корзину как нужно и немного поработать над дизайном.
писать прошу на почту, либо оставляйте в заявку свою. тк здесь не работает чат(((
спасибо за отклик.
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