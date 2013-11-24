Закончить интернет-магазин

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Закрытнет заявок155 просмотров

нужно с одного сайта перекинуть товары на мой сайт.

настроить корзину как нужно и немного поработать над дизайном.

писать прошу на почту, либо оставляйте в заявку свою. тк здесь не работает чат(((

спасибо за отклик.

11 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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