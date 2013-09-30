Закончить интернет-магазина на virtuemart

Добрый день! Нужно сделать интернет магазин на движке Joomla (или Ваш вариант), с корзиной и оплатой через Robokassa. Так же: рассылка клиентам новостей о поступлении новых коллекций, раскладка фото на главной странице, увеличение фотографий товара, ссылки на ...