Закончить интернет-магазина на virtuemart

$126
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка114 просмотров
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Необходимо доработать и настроить интернет-магазин на virtuemart согласно ТЗ

Virtuemart
10 лет назад
Lili-an-na
Лилия 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
$125
4 дня
Владислав отлично владеет Joomla + VM, тщательно вник в задание, помог скорректировать дизайн , настроил вывод модулей. При этом легок в общении, все задачи легко решаются. Желаю удачи Владиславу и всем рекомендую к сотрудничеству!
С Лилией было очень приятно работать! Всегда на связи, приятная в общении, все вопросы решаются очень быстро.Так же получил оплату сразу же после окончания работы. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
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