Нарисовать карту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Картография
Завершен7 заявок297 просмотров

Здравствуйте.

Нам нужно нарисовать карту для презентации. По размеру, чтобы влазила в лист обычного КП.

Подробнее:

Нужно обозначить 3 зоны: Москва, кольцо за Москвой и все, что после кольца. Карту прилагаю. Т.е обозначить 3 зоны разными цветами. Можно взять, например карту Яндекса или еще какую и с ней поработать.

Срок, до завтра, до 14-00ч. по моск. времени. Желательно раньше.

Оплата только Яндекс. деньгами.

11 лет назад
manager_SL
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо большое Анастасии за качественно выполненную работу.
Спасибо Светлане за сотрудничество, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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