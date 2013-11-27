Добрый день! Необходимо отрисовать карту, по стилю схожую с картой map-001.jpg и идеей map-002.jpg Суть проекта: У нас есть презентация формата А3 проекта коттеджного посёлка. Карта map-001.jpg ...
Нарисовать карту
Здравствуйте.
Нам нужно нарисовать карту для презентации. По размеру, чтобы влазила в лист обычного КП.
Подробнее:
Нужно обозначить 3 зоны: Москва, кольцо за Москвой и все, что после кольца. Карту прилагаю. Т.е обозначить 3 зоны разными цветами. Можно взять, например карту Яндекса или еще какую и с ней поработать.
Срок, до завтра, до 14-00ч. по моск. времени. Желательно раньше.
Оплата только Яндекс. деньгами.
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