Здравствуйте.

Нам нужно нарисовать карту для презентации. По размеру, чтобы влазила в лист обычного КП.

Подробнее:

Нужно обозначить 3 зоны: Москва, кольцо за Москвой и все, что после кольца. Карту прилагаю. Т.е обозначить 3 зоны разными цветами. Можно взять, например карту Яндекса или еще какую и с ней поработать.

Срок, до завтра, до 14-00ч. по моск. времени. Желательно раньше.

Оплата только Яндекс. деньгами.