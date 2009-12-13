Перенести магазин Shop-Script на другой хостинг

ХостингЗавершен8 заявок234 просмотра
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14 лет назад
arina5
Ольга 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Арсений сделал все на отлично и быстро. Очень довольна работой!
Ольга отличный заказчик! Очень приятно иметь дело с понимающими людьми. Оплата моментальная! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество....
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