"Специалиста по контекстной рекламе" Adwords/Direct

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен28 заявок407 просмотров

Для запуска рекламной компании по тематике "Камень Гранит" требуется специалист, который смог бы корректно настроить рекламу Adwords и Direct. Семантика готова. Интересуют Ваши условия сотрудничества и кейсы в похожей тематике

Google Ads
6 лет назад
Katelaa
43 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад
$160
10 дней
Escrow
Выполнил все отлично, результатом работы очень доволен, буду рад в будущем обратится повторно
Доволен проектом с Артуром. Очень перспективный заказчик. Продолжаем работу)

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад