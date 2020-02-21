Анализ рекламных кампаний в ЯД и ГА и корректировка

Нужно настроить контекст для сайта https://igla.media/ Только Google, как вариант поставить еще ремаркетинг. Жду от вас приблизительную цену бюджета и ведения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проанализировать текущие рекламные кампании в яндекс директ и гугл эдвордс. Сделать корректировки. Так же желателен опыт работы с яндекс маркет.
Мы интернет магазин шкатулок и сувенирной продукции.
Жду предложений
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