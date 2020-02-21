Анализ рекламных кампаний в ЯД и ГА и корректировка

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Нужно проанализировать текущие рекламные кампании в яндекс директ и гугл эдвордс. Сделать корректировки. Так же желателен опыт работы с яндекс маркет. 

Мы интернет магазин шкатулок и сувенирной продукции.

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4 года назад
gda2090
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад