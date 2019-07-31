Доброго дня. Необходимо сделать Клоакинг в google ads. Все нужные данные предоставлю. Тематика: букмекерская компания. Рынок: Беларусь
Арбитражник, настройка рекламных аккаунтов в Google Ads
Ищем исполнителя с опытом работы в арбитраже и в браузерах multilogin.com, сфера или индиго, с достаточным навыком для настройки 10 рекламных аккаунтов в день на США на постоянной основе.Один аккаунт, одно рекламное объявление. Мы предоставляем домен и рекламные материалы.
Важно, чтобы аккаунты не получили бан и не потеряли права на оплату.
Платим 30$ за аккаунт.
Кто хочет плодотворно поработать Welcome!
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