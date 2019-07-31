Арбитражник, настройка рекламных аккаунтов в Google Ads

Ищем исполнителя с опытом работы в арбитраже и в браузерах multilogin.com, сфера или индиго, с достаточным навыком для настройки 10 рекламных аккаунтов в день на США на постоянной основе.Один аккаунт, одно рекламное объявление. Мы предоставляем домен и рекламные материалы.

Важно, чтобы аккаунты не получили бан и не потеряли права на оплату.

Платим 30$ за аккаунт.

Кто хочет плодотворно поработать Welcome!