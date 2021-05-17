Аудит контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок465 просмотров

﻿Сеть казанских автосервисов ищет специалиста для проведения аудита и оптимизации контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google.Ads.

﻿Основная задача оптимизация уже существующих рекламных аккаунтов.

﻿﻿На данный момент аккаунты ведет специалист по контекстной рекламе, но нас не устраивают результаты: количество заявок растет слабо даже при увеличении рекламного бюджета, много некачественных звонков.

﻿Вы тот, кто нам нужен, если работали с рекламой для автосервисов (или со схожей тематикой) и знаете, как увеличить количество заявок и снизить их стоимость.

Работаем по договору. Готовы платить больше за хорошие результаты. Условия обсуждаются индивидуально.

﻿Ждем ваши кейсы и портфолио.

4 года назад
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Азат 
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