Аудит PPC-аккаунта на Amazon

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок11 просмотров

Требуется провести полный аудит рекламного аккаунта на Amazon (PPC).

Оценка текущих кампаний, выявление проблемных зон и предоставление рекомендаций для повышения эффективности.

5 месяцев назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров